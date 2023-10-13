شاهد: الشرطة الإسرائيلية تطوّق القدس وتمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى

أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، بعد أن طوقت الشرطة الإسرائيلية القدس واعتدت على العشرات في منطقة وادي الجوز المؤدية إلى البلدة القديمة.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عدد المصلين في المسجد الأقصى لم يتعدَّ اليوم، في صلاة الجمعة، خمسة آلاف مصلٍّ، وهو عدد قليل جداً مقارنة مع الجمعة الماضية، التي وصل فيها عدد المصلين إلى خمسين ألفاً.

ومنع وصول الفلسطينيين للصلاة فيه، وتخلّل ذلك اعتداءات على بعضهم، واستخدمت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت، ما أدّى إلى وقوع بعض الإصابات.