توأمان من الباندا حديثي الولادة في كوريا الجنوبية
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شاهد: الظهور الأول لتوأمين من الباندا حديثي الولادة في كوريا الجنوبية

تمكن رواد متنزه إيفرلاند قرب العاصمة سيول في كوريا الجنوبية من رؤية توأمين من الباندا حديثي الولادة لأول مرة اليوم الخميس. 

تمكن رواد متنزه إيفرلاند قرب العاصمة سيول في كوريا الجنوبية من رؤية توأمين من الباندا حديثي الولادة لأول مرة اليوم الخميس. 

وكان التوأمان المسميان "روي باو" ("الكنز الحكيم") و"هوي باو" ("الكنز المذهل")، وُلدا في السابع من تموز/يوليو.

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