شاهد: القوات الإسرائيلية تنشر لقطات مصورة لهجوم مقاتلين فلسطينيين على موقع عسكري متاخم لغزة

نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة لقطات تظهر ما قال إنها وحدة خاصة تستعيد موقعا عسكريا تابعا لها بالقرب من السياج الفاصل في غزة من مقاتلي حماس في الساعات التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
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نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة لقطات تظهر ما قال إنها وحدة خاصة تستعيد موقعا عسكريا تابعا لها بالقرب من السياج الفاصل في غزة من مقاتلي حماس في الساعات التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة لقطات تظهر ما قال إنها وحدة خاصة تستعيد موقعا عسكريا تابعا لها بالقرب من السياج الفاصل في غزة من مقاتلي حماس في الساعات التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.