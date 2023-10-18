نيرانٌ مستعرة وأشلاءٌ في كل مكان وضحايا بالمئات.. شاهد لحظة قصف مستشفى المعمداني في غزة

تمّ تداول مقطع فيديو على الإنترنت للآثار المباشرة للانفجار، الذي استهدف المستشفى الأهلي في قطاع غزة. وأظهر المقطع ألسنة اللهب تجتاح عددا من السيارات وأشجار النخيل، مع انطلاق أصوات صفارات الإنذار.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن المستشفى كان مكتظا بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل في صفوف المدنيين لحظة الانفجار، ويأتي ذلك غداة تكثيف القصف بالقرب من بلدات في جنوب قطاع غزة وهو ما تسبب في تشريد المدنيين.

و عزت حماس الانفجار إلى غارة جوية إسرائيلية، لكن جيش الدولة العبرية نفى تنفيذه للهجوم، مشيرا إلى أن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني تم إطلاقه بشكل خاطئ.