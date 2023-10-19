شاهد: الفلسطينيون يتفقدون الأضرار التي سببتها عمليات القصف الإسرائيلية

تسببت عمليات القصف التي شهدها قطاع غزة خسائر مادية كبيرة حيث شهدت البنية التحتية دمارا كبيرا. ويقضي الفلسطينيون يومهم في تفقد الأضرار التي حلّت بأحيائهم وممتلكاتهم بينما يكافح رجال الإطفاء في إخماد النيران بعد غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة:

تسببت عمليات القصف التي شهدها قطاع غزة خسائر مادية كبيرة حيث شهدت البنية التحتية دمارا كبيرا. ويقضي الفلسطينيون يومهم في تفقد الأضرار التي حلّت بأحيائهم وممتلكاتهم بينما يكافح رجال الإطفاء في إخماد النيران بعد غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة: