كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي. وتسببت الغارات في مقتل عدد كبير من المدنيين.

وفي مستشفى الأقصى بدير البلح، جنوب خط الإخلاء، اصطفت الجثث الملفوفة بأكفان بيضاء في الخارج في انتظار مواراتها الثرى. وقال خليل الدجران، مسؤول المستشفى، إنه تم جلب أكثر من 90 جثة إلى المستشفى منذ وقت مبكر من يوم الأحد، فيما ترددت خلفه أصوات القصف القريب. وأضاف أن 180 جريحاً وصلوا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن الذين نزحوا من مناطق أخرى.

كما استهدفت الغارات الجوية السوق الرئيسي في مخيم النصيرات للاجئين. وأكد شهود إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا.