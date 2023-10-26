جنود بلجيكيون ومجريون يستريحون على منصة غوص عائمة على نهر الدانوب في بودابست
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شاهد: مناورة عسكرية دولية في مياه نهر الدانوب

ويشارك في هذه المناورة، الغواصون العسكريون من بلجيكا وألمانيا والمجر وليتوانيا والهدف منها هو إعدادهم لمختلف السيناريوهات التي قد يواجهونها أثناء أداء واجبهم العسكري، مثل العثور على الذخائر غير المنفجرة تحت الماء وإزالتها، أو القيام بإجراءات الطوارئ بعد حادث قارب، أو إجراء عملية إنقاذ أثناء فيضان كارثي.

ويشارك في هذه المناورة، الغواصون العسكريون من بلجيكا وألمانيا والمجر وليتوانيا والهدف منها هو إعدادهم لمختلف السيناريوهات التي قد يواجهونها أثناء أداء واجبهم العسكري، مثل العثور على الذخائر غير المنفجرة تحت الماء وإزالتها، أو القيام بإجراءات الطوارئ بعد حادث قارب، أو إجراء عملية إنقاذ أثناء فيضان كارثي.

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