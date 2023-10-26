شاهد: رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض في رفح الفلسطينية

في مشهد أصبح مألوفاً منذ الثامن من أكتوبر - تشرين الأول الجاري، عكف المنقذون الفلسطينيون على البحث عن ناجين بين أنقاض المباني المدمرة بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد الغارات الإسرائيلية على رفح، جنوب قطاع غزة، وسط القصف الإسرائيلي المستمر على مدن القطاع.

في مشهد أصبح مألوفاً منذ الثامن من أكتوبر - تشرين الأول الجاري، عكف المنقذون الفلسطينيون على البحث عن ناجين بين أنقاض المباني المدمرة بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد الغارات الإسرائيلية على رفح، جنوب قطاع غزة، وسط القصف الإسرائيلي المستمر على مدن القطاع.