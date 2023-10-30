ماراثون في كييف لدعم الجيش الأوكراني

شارك حوالي ألفي أوكراني في سباق ركض طوله كيلومتر واحد في كييف، وارتدى العديد منهم قمصانا تحمل أسماء وصور أشخاص قتلوا في الحرب مع روسيا. ويهدف الماراثون لدعم الجيش الأوكراني وجمع التبرعات لتطوير النظام الدفاعي لأوكرانيا. وكان في مقدمة السباق مجموعة من المحاربين القدامى على الكراسي المتحركة والعكازات. واختار كل متسابق شخصًا واحدًا مقربا منه وأهدى له مشاركته عبر طبع صورته على القميص، وهم أشخاص إما قُتلوا أو أُسروا أو أُصيبوا خلال الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

شارك حوالي ألفي أوكراني في سباق ركض طوله كيلومتر واحد في كييف، وارتدى العديد منهم قمصانا تحمل أسماء وصور أشخاص قتلوا في الحرب مع روسيا. ويهدف الماراثون لدعم الجيش الأوكراني وجمع التبرعات لتطوير النظام الدفاعي لأوكرانيا. وكان في مقدمة السباق مجموعة من المحاربين القدامى على الكراسي المتحركة والعكازات. واختار كل متسابق شخصًا واحدًا مقربا منه وأهدى له مشاركته عبر طبع صورته على القميص، وهم أشخاص إما قُتلوا أو أُسروا أو أُصيبوا خلال الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.