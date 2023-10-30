فتاة أوكرانية مشاركة في ماراثون كييف
no comment

ماراثون في كييف لدعم الجيش الأوكراني

شارك حوالي ألفي أوكراني في سباق ركض طوله كيلومتر واحد في كييف، وارتدى العديد منهم قمصانا تحمل أسماء وصور أشخاص قتلوا في الحرب مع روسيا. ويهدف الماراثون لدعم الجيش الأوكراني وجمع التبرعات لتطوير النظام الدفاعي لأوكرانيا. وكان في مقدمة السباق مجموعة من المحاربين القدامى على الكراسي المتحركة والعكازات. واختار كل متسابق شخصًا واحدًا مقربا منه وأهدى له مشاركته عبر طبع صورته على القميص، وهم أشخاص إما  قُتلوا أو أُسروا أو أُصيبوا خلال الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

شارك حوالي ألفي أوكراني في سباق ركض طوله كيلومتر واحد في كييف، وارتدى العديد منهم قمصانا تحمل أسماء وصور أشخاص قتلوا في الحرب مع روسيا. ويهدف الماراثون لدعم الجيش الأوكراني وجمع التبرعات لتطوير النظام الدفاعي لأوكرانيا. وكان في مقدمة السباق مجموعة من المحاربين القدامى على الكراسي المتحركة والعكازات. واختار كل متسابق شخصًا واحدًا مقربا منه وأهدى له مشاركته عبر طبع صورته على القميص، وهم أشخاص إما  قُتلوا أو أُسروا أو أُصيبوا خلال الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات