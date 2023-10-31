تعرضت المملكة العربية السعودية الأحد 29 أكتوبر لهطول كميات كبيرة من الأمطار في عدة مناطق من المملكة، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وانخفاض الرؤية. وحثت السلطات السكان وسائقي السيارات على تجنب الوديان والمناطق المعرضة للفيضانات وسط مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة. وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن السلطات المحلية أن الرياح القوية التي تسبق هطول الأمطار يمكن أن تثير الغبار، مما يقلل من الرؤية مما يؤدي إلى ظروف قيادة خطيرة.

تعرضت المملكة العربية السعودية الأحد 29 أكتوبر لهطول كميات كبيرة من الأمطار في عدة مناطق من المملكة، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وانخفاض الرؤية. وحثت السلطات السكان وسائقي السيارات على تجنب الوديان والمناطق المعرضة للفيضانات وسط مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة. وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن السلطات المحلية أن الرياح القوية التي تسبق هطول الأمطار يمكن أن تثير الغبار، مما يقلل من الرؤية مما يؤدي إلى ظروف قيادة خطيرة.