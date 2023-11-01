"أولاف يكذب".. نشطاء مناخ يثيرون الجدل أمام مبنى المستشارية الألمانية في برلين

نظم نشطاء المناخ احتجاجًا في برلين يوم الثلاثاء، حيث قاموا بالرسم على الجدار الخارجي للمستشارية الألمانية.

ورسم أعضاء جماعة "الجيل الأخير"، الذين كانوا يرتدون سترات برتقالية، جملة "أولاف لوغت" (أولاف يكذب) في إشارة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس. وتم اعتقال النشطاء بسرعة من قبل الشرطة. ووقف أعضاء آخرون في المجموعة في مكان قريب حاملين لافتات كتب عليها نفس الجملة.

وبحسب بيان صحافي للناشطين، فإن "ادعاءات شولتس بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد كارثة المناخ كافية هي كذبة تهدد الحياة". واعترفت جماعة "الجيل الأخير" بأن احتجاجاتها استفزازية، لكنها قالت إنه من خلال هذه التحركات يمكن أن تشجع النقاش حول تغير المناخ.