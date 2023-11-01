شاهد: ممثلو هوليوود يحتفلون بعيد "الهالوين" بمقاطعة الاستوديوهات الكبيرة

"نرحب بالأشباح ومصاصي الدماء، لكن من فضلكم ضعوا أزياء باربي أو مارفل الخارقة في الخزانة"، هذا ما دعا إليه ممثلو هوليوود في إضرابهم عن العمل. فارتدوا زي الأشباح ومصاصي الدماء والخفافيش في عيد الهالوين.

وتقول الممثلة وقائدة "ساج-أفترا- SAG-AFTRA"، ميكل ماكوسلين، خارج مقرنتفليكس في لوس أنجلوس: "أعتقد أننا جميعاً هنا كنا نخيف الاستوديوهات طوال الـ 110 يوماً الماضية". ونصحت النقابة أعضائها بعدم ارتداء ملابس شخصيات من الإنتاجات الكبرى. رغم انتهاء إضراب كتاب السيناريو، إلا أن الحركة الاجتماعية للممثلين التي بدأت في تموز/ يوليو الماضي، لا تزال تشل إنتاج الأفلام والمسلسلات الأمريكية.