عائلة مكسيكية خلال احتفالات يوم الموتى في مقبرة سان فيليبي ديل أغوا في أواكساكا، المكسيك.
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شاهد: عائلات مكسيكية تحتفل بيوم الموتى السنوي

تجمع عدد من العائلات في مقبرة سانتا ماريا أتزومبا المكسيكية للاحتفال بيوم الموتى السنوي والمخصص لذكرى الراحلين.

تجمع عدد من العائلات في مقبرة سانتا ماريا أتزومبا المكسيكية للاحتفال بيوم الموتى السنوي والمخصص لذكرى الراحلين.

يحتفل المكسيكيون كل عام بهذا الاحتفال عبر مشاركتهم ذكريات عائلاتهم على ضوء الشموع ورائحة الورود على قبور موتاهم.

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