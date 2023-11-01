شاهد: عائلات مكسيكية تحتفل بيوم الموتى السنوي

تجمع عدد من العائلات في مقبرة سانتا ماريا أتزومبا المكسيكية للاحتفال بيوم الموتى السنوي والمخصص لذكرى الراحلين.

يحتفل المكسيكيون كل عام بهذا الاحتفال عبر مشاركتهم ذكريات عائلاتهم على ضوء الشموع ورائحة الورود على قبور موتاهم.