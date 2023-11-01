توجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا إلى متنزه شيلدريك للحيوانات خلال زيارتهما الرسيمة للعاصمة الكينية نيروبي.
وشوهد الملك وزوجته وهما يداعبان صغير وحيد القرن ويستمتعان بمشاهدة عدد من الأفيال.
توجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا إلى متنزه شيلدريك للحيوانات خلال زيارتهما الرسيمة للعاصمة الكينية نيروبي.
توجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا إلى متنزه شيلدريك للحيوانات خلال زيارتهما الرسيمة للعاصمة الكينية نيروبي.
وشوهد الملك وزوجته وهما يداعبان صغير وحيد القرن ويستمتعان بمشاهدة عدد من الأفيال.