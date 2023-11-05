حريق هائل في مدينة ألكوبلاس بإسبانيا
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شاهد: حريق غابات ضخم سببته عاصفة سياران في إسبانيا

أجبر حريق غابات قضى على حوالى 2000 هكتار بالقرب من مونتيتكسيلفو الإسبانية على نزوح 850 شخصا من 4 بلدات في شرق إسبانيا. 

أجبر حريق غابات قضى على حوالى 2000 هكتار بالقرب من مونتيتكسيلفو الإسبانية على نزوح 850 شخصا من 4 بلدات في شرق إسبانيا. 

وتعمل عناصر الإطفاء ووحدة الطوارئ في الجيش الإسباني منذ 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني على إخماد الحريق.

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