شاهد: حريق غابات ضخم سببته عاصفة سياران في إسبانيا

أجبر حريق غابات قضى على حوالى 2000 هكتار بالقرب من مونتيتكسيلفو الإسبانية على نزوح 850 شخصا من 4 بلدات في شرق إسبانيا.

وتعمل عناصر الإطفاء ووحدة الطوارئ في الجيش الإسباني منذ 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني على إخماد الحريق.