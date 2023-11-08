شاهد: حداد وصمت في إسرائيل بعد مرور شهر على هجوم حماس

نُظمت في مواقع عدة في إسرائيل تجمعات للوقوف دقيقة صمت وإلقاء خطب تأبين لم تقطعها سوى أصوات بكاء وتنهدات بمناسبة مرور شهر على هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في الجامعة العبرية بالقدس، شارك نحو ألف شخص في تجمع تليت بعده الصلوات على أرواح 1400 شخص معظمهم من المدنيين قتلوا في أسوأ هجوم على إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948.

وحضر العشرات أيضًا مراسم تأبين في أكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم، حيث أضاء حشد ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء صفوفًا من الشموع الصغيرة في ذكرى الضحايا. وسُمع صوت النحيب خلال تاديتهم النشيد الوطني "هاتكفاه" ومعناه "الأمل" باللغة العبرية.