شاهد: ثلاثون عاما على تدمير جسر موستار الشهير والبوسنيون يحيون الذكرى

أحيا البوسنيون اليوم الذكرى الثلاثين لتدمير جسر موستار أثناء الحرب الأهلية التي مزقت البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي.

الجسر المدرج ضمن لائحة التراث العالمي والرابط بين ضفتي نهر نيريتفا اللتين يسكنهما مسلمون وكروات أُعيد افتتاحه عام 2014 بعد أعمال ترميم ساعدت في تمويلها الأمم المتحدة والبنك الدولي. ويعتبر جسر موستار الجسر القديم كما كان يسمى تحفةً عمرانية يعود تاريخها إلى العصر العثماني وقد تم بناؤه على يد المهندس المعماري ميمار خير الدين عام 1566 حين كانت البوسنة تحت لواء السلطنة العثمانية بقيادة سليمان القانوني.