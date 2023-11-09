شاهد: سكان شمال غزة يهربون من القصف الإسرائيلي باتجاه جنوب القطاع

مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، لم يعد أمام الفلسطينيين من سكان شمال القطاع سوى الهروب نحو جنوبا علّهم يتقون نار القنابل. وقد رفعوا البعض الأعلام البيضاء في الشوارع، فيما استقل البعض الآخر السيارات أو عربات تجرها الحمير. وكانت الأغلبية تواصل طريقها سيرا على الأقدام. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسلم الوقود إلى غزة، أو يقبل بوقف لإطلاق النار إلا إذا أفرجت حركة حماس عن 240 رهينة إسرائيلية.

مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، لم يعد أمام الفلسطينيين من سكان شمال القطاع سوى الهروب نحو جنوبا علّهم يتقون نار القنابل. وقد رفعوا البعض الأعلام البيضاء في الشوارع، فيما استقل البعض الآخر السيارات أو عربات تجرها الحمير. وكانت الأغلبية تواصل طريقها سيرا على الأقدام. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسلم الوقود إلى غزة، أو يقبل بوقف لإطلاق النار إلا إذا أفرجت حركة حماس عن 240 رهينة إسرائيلية.