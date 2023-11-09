شاهد: فلسطينيون في خان يونس يبحثون عن أحبائهم وسط الركام الذي خلّفه القصف الإسرائيلي

بأياد عارية وبإمكانيات بسيطة، بحث عناصر فريق الدفاع المدني الفلسطيني عن جثث من قضى تحت القصف الإسرائيلي وكلهم أمل أيضا في العثورعلى ناجين، وسط ركام المباني التي دمرتها مقاتلات الدولة العبرية في خان يونس في غزة، حيث تجاوز عدد الذين قضوا في الغارات الإسرائيلية 10300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وتقول تل أبيب إنها تستهدف مقاتلي حركة حماس، المتحصنين في الأنفاق تحت الأرض، بينما تتعالى أصوات تعكس القلق الدولي وتدعو إلى وقف لإطلاق النار، في ظل عدم وجود مكان آمن يلوذ إليه المدنيون الذين طالهم القصف الإسرائيلي.

بأياد عارية وبإمكانيات بسيطة، بحث عناصر فريق الدفاع المدني الفلسطيني عن جثث من قضى تحت القصف الإسرائيلي وكلهم أمل أيضا في العثورعلى ناجين، وسط ركام المباني التي دمرتها مقاتلات الدولة العبرية في خان يونس في غزة، حيث تجاوز عدد الذين قضوا في الغارات الإسرائيلية 10300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وتقول تل أبيب إنها تستهدف مقاتلي حركة حماس، المتحصنين في الأنفاق تحت الأرض، بينما تتعالى أصوات تعكس القلق الدولي وتدعو إلى وقف لإطلاق النار، في ظل عدم وجود مكان آمن يلوذ إليه المدنيون الذين طالهم القصف الإسرائيلي.