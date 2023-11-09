شاهد: إيفانكا ترامب تنأى بنفسها أثناء مثولها أمام محكمة في نيويورك في قضية الاحتيال المدنية

قبل جلسة الاستماع، اتهمت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تقاضي ترامب ونجلاه "إيفانكا ترامب بأنها تفاوضت وحصلت على قروض ميسرة استنادا إلى بيانات مالية احتيالية" قبل مغادرة منظمة ترامب. وأضافت القاضية الديموقراطية التي تطالب أسرة ترامب بتعويضات قيمتها 250 مليون دولار: "ستحاول أن تنأى بنفسها عن الشركة، لكن للأسف ستظهر الحقائق أنها كانت متورطة وبدرجة كبيرة". وردا على سؤال عن دورها المحتمل إلى جانب والدها في إعداد "بياناته المالية الشخصية"، أجابت إيفانكا ترامب: "لم تكن أمورا كنت على علم بها (..) ولم أشارك في بياناته المالية الشخصية". ويواجه دونالد ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات، بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات، للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

قبل جلسة الاستماع، اتهمت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تقاضي ترامب ونجلاه "إيفانكا ترامب بأنها تفاوضت وحصلت على قروض ميسرة استنادا إلى بيانات مالية احتيالية" قبل مغادرة منظمة ترامب. وأضافت القاضية الديموقراطية التي تطالب أسرة ترامب بتعويضات قيمتها 250 مليون دولار: "ستحاول أن تنأى بنفسها عن الشركة، لكن للأسف ستظهر الحقائق أنها كانت متورطة وبدرجة كبيرة". وردا على سؤال عن دورها المحتمل إلى جانب والدها في إعداد "بياناته المالية الشخصية"، أجابت إيفانكا ترامب: "لم تكن أمورا كنت على علم بها (..) ولم أشارك في بياناته المالية الشخصية". ويواجه دونالد ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات، بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات، للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.