شاهد: تحويل إطارات مطاطية من نفايات إلى أعمال فنية في كمبوديا

على مشارف العاصمة الكمبودية بنوم بنه، ووسط حديقة منزلية في حقول الأزر الهادئة، يظهر تمثال غوريلا عملاقة مزمجرة، صنعه مين تيتفياب بواسطة إطارات مطاطية قديمة. يقول الفنان الذي احترف هذه المهنة منذ أربع سنوات، إنه تمكن من صنع نحو 40 مجسّما لحيوانت مختلفة بواسطة الإطارات المطاطية، وأن أكثرها شعبية وأشهرها الغوريلا كينغ كونغ. ويتوقع مين تيتفياب أن يحظى تمثال "كابتن أمريكا" بإعجاب الأطفال، لأنهم يشاهدون الأفلام الأمريكية كثيرا.

على مشارف العاصمة الكمبودية بنوم بنه، ووسط حديقة منزلية في حقول الأزر الهادئة، يظهر تمثال غوريلا عملاقة مزمجرة، صنعه مين تيتفياب بواسطة إطارات مطاطية قديمة. يقول الفنان الذي احترف هذه المهنة منذ أربع سنوات، إنه تمكن من صنع نحو 40 مجسّما لحيوانت مختلفة بواسطة الإطارات المطاطية، وأن أكثرها شعبية وأشهرها الغوريلا كينغ كونغ. ويتوقع مين تيتفياب أن يحظى تمثال "كابتن أمريكا" بإعجاب الأطفال، لأنهم يشاهدون الأفلام الأمريكية كثيرا.