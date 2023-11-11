شاهد: عناصر الجيش والشرطة في الإكوادور يشنون عملية مداهمة واسعة لأخطر سجن في البلاد

خلال هذه السنة شنت القوات الأمنية ممثلة بعناصر من الجيش والشرطة ثماني عمليات مداهمة مشتركة في الإكوادور، لتفتيش أكثر السجون خطورة في البلاد، وهو السجن الواقع في غواياكيل. ونشرت القوات المسلحة شريطا مصورا، يظهر فيه عشرات السجناء وهو يسيرون باتجاه ساحة، محاطين بالجنود قبل أن يطلب منهم التمدد على بطونهم والاستلقاء أرضا. عملية التفتيش التي استغرقت يومين، أفضت إلى حجز ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات، وخمسة أسلحة نارية، بينها مسدسات وبنادق، وأكثر من أربعة آلاف طلقة ذخيرة، وقنابل يدوية و123 هاتف خلوي، ومواد ممنوعة أخرى.

خلال هذه السنة شنت القوات الأمنية ممثلة بعناصر من الجيش والشرطة ثماني عمليات مداهمة مشتركة في الإكوادور، لتفتيش أكثر السجون خطورة في البلاد، وهو السجن الواقع في غواياكيل. ونشرت القوات المسلحة شريطا مصورا، يظهر فيه عشرات السجناء وهو يسيرون باتجاه ساحة، محاطين بالجنود قبل أن يطلب منهم التمدد على بطونهم والاستلقاء أرضا. عملية التفتيش التي استغرقت يومين، أفضت إلى حجز ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات، وخمسة أسلحة نارية، بينها مسدسات وبنادق، وأكثر من أربعة آلاف طلقة ذخيرة، وقنابل يدوية و123 هاتف خلوي، ومواد ممنوعة أخرى.