شاهد: مزاد لبيع سمك الكوي في اليابان وفي كمبوديا تماثيل فنية من الإطارات المطاطية

غالبًا ما تتم دعوة كبار الشخصيات الأجنبية لإطعام أسماك الكوي عند زيارتهم لليابان. وخلال السنوات الأخيرة، أصبح هذا النوع من الكائنات البحرية يحظى بشعبية كبيرة في آسيا، حيث تضاعفت صادراته على مدى العقد الماضي لتصل إلى 6.3 مليار ين (42 مليون دولار)، وتم شحن خُمسها إلى الصين. وفي كمبوديا بادر الفنان مين تيتفياب بصنع تماثيل عملاقة منذ أربع سنوات، انطلاقا من مادة الإطارات المطاطية للدراجات الهوائية والدراجات النارية، ويقول مين تيتفياب إنه تمكن من صنع نحو 40 مجسما لحيوانت مختلفة.

غالبًا ما تتم دعوة كبار الشخصيات الأجنبية لإطعام أسماك الكوي عند زيارتهم لليابان. وخلال السنوات الأخيرة، أصبح هذا النوع من الكائنات البحرية يحظى بشعبية كبيرة في آسيا، حيث تضاعفت صادراته على مدى العقد الماضي لتصل إلى 6.3 مليار ين (42 مليون دولار)، وتم شحن خُمسها إلى الصين. وفي كمبوديا بادر الفنان مين تيتفياب بصنع تماثيل عملاقة منذ أربع سنوات، انطلاقا من مادة الإطارات المطاطية للدراجات الهوائية والدراجات النارية، ويقول مين تيتفياب إنه تمكن من صنع نحو 40 مجسما لحيوانت مختلفة.