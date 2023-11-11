شاهد: مزاد لبيع أسماك كوي في اليابان.. رمز السعادة والحظ

نظمت إحدى المزارع اليابانية مزادا لبيع سمك الكوي الشهير.

هذا النوع من الكائنات البحرية هو سمك شبوط ذو ألوان جميلة وباهظ الثمن، ويرمز للحظ السعيد في الحياة والعمل. وغالبًا ما تتم دعوة كبار الشخصيات الأجنبية لإطعام أسماك الكوي عند زيارتهم لليابان.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت أسماك الكوي اليابانية تحظى بشعبية كبيرة في آسيا باعتبارها رمزا للحظ، حيث تضاعفت صادراتها على مدى العقد الماضي لتصل إلى 6.3 مليار ين (42 مليون دولار)، وتم شحن خُمسها إلى الصين.

وكانت طوكيو قد قدمت إلى الصين المستندات اللازمة لتجديد تصريح تصدير أسماك الكوي قبل حلول الموعد النهائي، لكنها لم تتلق أي رد، ما يزيد من توتر العلاقات بين البلدين.