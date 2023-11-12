بيوت وشوارع في شمال فرنسا مغمورة بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات
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سيول وفيضانات تغمر بلدات في شمال فرنسا بعد هطول أمطار غزيرة

تأثرت عشرات البلدات في شمال فرنسا بفيضانات جعلت الطرق غير صالحة في بعض الأحيان إلا باستخدام القوارب وأدت إلى إغلاق عشرات المدارس. وتم وضع نهرين- الآه والليان- في حالة تأهب حمراء بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة باه دو كاليه شمالا بعد هطول أمطار غزيرة ليل الإثنين والثلاثاء. ووصفت الهيئة الرسمية لمراقبة فيضانات الأنهار ما حصل بالـ"فيضانات الاستثنائية".

تأثرت عشرات البلدات في شمال فرنسا بفيضانات جعلت الطرق غير صالحة في بعض الأحيان إلا باستخدام القوارب وأدت إلى إغلاق عشرات المدارس. وتم وضع نهرين- الآه والليان- في حالة تأهب حمراء بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة باه دو كاليه شمالا بعد هطول أمطار غزيرة ليل الإثنين والثلاثاء. ووصفت الهيئة الرسمية لمراقبة فيضانات الأنهار ما حصل بالـ"فيضانات الاستثنائية".

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