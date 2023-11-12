الملك تشارلز ورئيس وزراء بريطانيا يتقدمان مراسم إحياء ذكرى قتلى الحرب

تقدم الملك تشارلز ورئيس الوزراء ريشي سوناك مراسم إحياء ذكرى قتلى الحرب في بريطانيا اليوم الأحد سعيًا لتوحيد الجموع بعد يوم من مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين شهدت مناوشات بين الشرطة ومحتجين من جماعات يمينية متطرفة.

وفي مراسم مهيبة أقيمت عند النصب التذكاري للحرب في وايتهول بوسط لندن، وقف تشارلز وسوناك وسياسيون آخرون وكبار أعضاء العائلة المالكة صمتا لمدة دقيقتين ثم وضعوا أكاليل زهور تكريمًا لقتلى الحرب.

وأمس السبت، شهد الاحتفال السنوي بيوم الهدنة بمناسبة نهاية الحرب العالمية تنظيم مسيرة شارك فيها أكثر من 300 ألف مؤيد للفلسطينيين في وسط لندن، واعتقلت الشرطة أكثر من 120 شخصًا أثناء محاولتهم منع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين من نصب كمين للمسيرة الرئيسية.

وبعد أن ألقى سياسيون معارضون اللوم على وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، في تأجيج التوترات في الفترة التي سبقت المسيرة، قال وزير الدفاع غرانت شابس إنه لم يكن ليستخدم اللغة التي استخدمتها في مقال ينتقد الشرطة.