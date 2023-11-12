خرج الآلاف في مسيرة بالعاصمة التشيلية سانتياغو للمطالبة بالعدالة وحقوق المثليين الجنسيين والمتحولين ومزدوجي الجنس.
وقال مشاركون بالمسيرة إنهم خرجوا لمواجهة ما يصفونه بـ "الجمود" السياسي بشأن حقوق ومناهضة التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.
خرج الآلاف في مسيرة بالعاصمة التشيلية سانتياغو للمطالبة بالعدالة وحقوق المثليين الجنسيين والمتحولين ومزدوجي الجنس.
خرج الآلاف في مسيرة بالعاصمة التشيلية سانتياغو للمطالبة بالعدالة وحقوق المثليين الجنسيين والمتحولين ومزدوجي الجنس.
وقال مشاركون بالمسيرة إنهم خرجوا لمواجهة ما يصفونه بـ "الجمود" السياسي بشأن حقوق ومناهضة التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.