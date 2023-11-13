نيران سببها القصف الإسرائيلي تلتهم قوارب الصيادين على شواطئ غزة

تسبب القصف الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، في تدمير عدد كبير من مراكب وقوارب الصيد، على شاطئ النصيرات وسط القطاع. واحترقت المراكب، وانقطع معها مورد رزق مئات الصيادين التائقين إلى توفير لقمة عيش لهم ولعائلاتهم في ظل الحصار المطبق على القطاع، والقصف الإسرائيلي المستمر.

تسبب القصف الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، في تدمير عدد كبير من مراكب وقوارب الصيد، على شاطئ النصيرات وسط القطاع. واحترقت المراكب، وانقطع معها مورد رزق مئات الصيادين التائقين إلى توفير لقمة عيش لهم ولعائلاتهم في ظل الحصار المطبق على القطاع، والقصف الإسرائيلي المستمر.