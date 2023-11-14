نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لعناصر من قواته خلال العمليات البرية في قطاع غزة. وكشفت قوات الجيش الإسرائيلي عن فتحة لنفق بأحد مساجد قطاع غزة.

وقال الجيش إنه خلال اليوم الماضي، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي 200 هدف لحماس، بما في ذلك عناصر مسلحة ومواقع إنتاج أسلحة وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات ومراكز قيادة العمليات بحب ادعاءاته. وأظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي جنودا يداهمون مدينة طولكرم الغربية، بالضفة الغربية ويهدمون شقة شخص قيل إنه عضو في حركة حماس، كان قد نفذ هجوم إطلاق نار في قرية عوريف القريبة.