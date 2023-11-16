شاهد: فيضانات عارمة وسيول في شمال فرنسا

شهدت مناطق واسعة في شمال فرنسا فيضانات عارمة وسيولا بعد أن تعرضت لعاصفة مطيرة صاحبها هطول أمطار غزيرة. وبسبب كمية الأمطار والمياه خرجت بعض الأنهار مثل نهري "آ" و"ليان" عن مساراتها الطبيعية وغمرت مياه الفيضانات العديد من الطرقات وأقبية البيوت والحقول.

شهدت مناطق واسعة في شمال فرنسا فيضانات عارمة وسيولا بعد أن تعرضت لعاصفة مطيرة صاحبها هطول أمطار غزيرة. وبسبب كمية الأمطار والمياه خرجت بعض الأنهار مثل نهري "آ" و"ليان" عن مساراتها الطبيعية وغمرت مياه الفيضانات العديد من الطرقات وأقبية البيوت والحقول.