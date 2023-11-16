شاهد: شقوق كبيرة على الطرق وإنذار من ثوران بركاني في بلدة أيسلندية

أخليت بلدة جريندافيك جنوب غرب أيسلندا من سكانها البالغ عددهم 4000 شخص بسبب خطر حدوث ثوران بركاني.

وتسبب تحول المواد المنصهرة تحت القشرة الأرضية حدوث مئات الزلازل، وظهرت شقوقا كبيرة على الطرق في البلدة.