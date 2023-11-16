عندما تتحول مدينة الضباب إلى عاصمة الأنوار .. لندن تفتتح مسار الأضواء السنوي

افتتح في لندن مسار الأضواء السنوي الذي يقام في منتزه وحدائق "كيو" في العاصمة البريطانية. ويبلغ طول المسار الضوئي ثلاثة كيلومترات، حيث تركب على النوافير والأشجار وعلى هياكل هندسية أخرى أضواء الليزر وبقع الضوء ومصابيح LED في ترتيب رائع ترافقه موسيقى ويضفي رونقًا خلابا على ليالي لندن الشتائية الطويلة، ويُدخل أجواء عيد الميلاد على المدينة.

افتتح في لندن مسار الأضواء السنوي الذي يقام في منتزه وحدائق "كيو" في العاصمة البريطانية. ويبلغ طول المسار الضوئي ثلاثة كيلومترات، حيث تركب على النوافير والأشجار وعلى هياكل هندسية أخرى أضواء الليزر وبقع الضوء ومصابيح LED في ترتيب رائع ترافقه موسيقى ويضفي رونقًا خلابا على ليالي لندن الشتائية الطويلة، ويُدخل أجواء عيد الميلاد على المدينة.