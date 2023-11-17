شاهد: ريو موتاغوا.. نهر النفايات.. مكرهة صحية وكارثة بيئية في غواتيمالا

في غواتيمالا، يضم نهر ريو موتاغوا 3% من النفايات البلاستيكية الموجودة في العالم أجمع. يبلغ طول النهر 426 كيلومترا، وهو مغطى بالبلاستيك.

على مدى عدة عقود، انحسرت التلال الخضراء شمال العاصمة وحلت محلها أكوام القمامة، حيث إن نظام جمع القمامة غير موجود في معظم أنحاء البلاد، ويلقي السكان قمامتهم في النهر أو في مكبات غير قانونية. مياه النهر ملوثة لدرجة أنه من المستحيل استخدامها للزراعة.

ويسعى رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية إلى تغيير هذا الوضع. وبمساعدة جمعية أخرى، قام بتركيب حاجز عائم في وسط النهر من أجل التقاط بعض النفايات قبل وصولها إلى المحيط.