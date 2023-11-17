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شاهد: متظاهرون يضعون وروداً حمراء فوق جثث رمزية خارج البيت الأبيض

وضع متظاهرون من منظمة العفو الدولية وروداً حمراء فوق أكياس لجثث رمزية خارج البيت الأبيض في واشنطن. وطالب المتظاهرون الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وضع متظاهرون من منظمة العفو الدولية وروداً حمراء فوق أكياس لجثث رمزية خارج البيت الأبيض في واشنطن. وطالب المتظاهرون الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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