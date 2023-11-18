مظاهرة في مدريد ضد العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الذي أصدره رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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حرقوا علم كتالونيا.. مظاهرة في مدريد ضد عفو سانشيز عن قادة الانفصاليين

اندلعت في مدريد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين. وكان رئيس الوزراء الإسباني  بيدرو سانشيز قد فاز بدعم البرلمان الإسباني لولاية أخرى، مع انقسام البلاد بشأن عفوه عن الانفصاليين الكاتالونيين مقابل دعمهم الحاسم في تصويت بالثقة.

اندلعت في مدريد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين. وكان رئيس الوزراء الإسباني  بيدرو سانشيز قد فاز بدعم البرلمان الإسباني لولاية أخرى، مع انقسام البلاد بشأن عفوه عن الانفصاليين الكاتالونيين مقابل دعمهم الحاسم في تصويت بالثقة.

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