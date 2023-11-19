شاهد: "سبيس إكس" تحرز "تقدماً" في تجربتها الثانية لصاروخ "ستارشيب" رغم انفجار طبقتيه

أحرزت شركة "سبيس إكس" السبت تقدماً في الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخها العملاق "ستارشيب"، إذ انفصلت طبقتاه بنجاح، لكنهما انفجرتا بعد فترة وجيزة فوق المحيط.

وقال أحد المعلقين على البث المباشر الرسمي لـ"سبيس إكس"، "يا له من يوم ناجح مذهل"، رغم أن طبقة الدفع النفاث "سوبر هيفي" بمحركاتها الـ 33، ومركبة "ستارشيب" الموضوعة أعلاها والتي أعطت اسمها للصاروخ بأكمله، شهدتا "تفككاً سريعاً غير مخطط له" وفق تعبير الشركة.

وكان أكبر صاروخ تم إنشاؤه على الإطلاق، والذي يأمل إيلون ماسك أن يُستخدم يوماً في مشاريعه لاستكشاف المريخ، قد انطلق من قاعدة ستاربايس التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، بعيد الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).

وعلى عكس المحاولة السابقة في نيسان/أبريل، انفصلت الطبقتان بنجاح، لكنهما انفجرتا بعد ذلك بفارق زمني بسيط.