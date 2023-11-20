شاهد: فرنسا تفتح موسم أعياد الميلاد بحفل أضواء في باريس

افتتحت العاصمة الفرنسية موسم أعياد الميلاد أمس الأحد، بإنارة الأضواء الملونة خلال حفل نظم في شارع شانزيليزيه في باريس. وأنارت عمدة باريس آن هيدالغو أضواء أعياد الميلاد صحبة أنطوان جاميه، رئيس لجنة شانزيليزيه. وقد شهد الشارع الشهير للعاصمة الفرنسية ازدحاما شديدا بالسياح خاصة، والذين حضروا لمشاهدة الحفل الذي امتزجت فيه أنغام الموسيقى بألوان الأضواء الساحرة. وتعتبر المناسبة تقليدا لإحياءأعياد الميلاد المسيحية، بحسب جاميه، وهي تتزامن مع قرب تنظيم الألعاب الأولمبية 2024 في هذا البلد.

افتتحت العاصمة الفرنسية موسم أعياد الميلاد أمس الأحد، بإنارة الأضواء الملونة خلال حفل نظم في شارع شانزيليزيه في باريس. وأنارت عمدة باريس آن هيدالغو أضواء أعياد الميلاد صحبة أنطوان جاميه، رئيس لجنة شانزيليزيه. وقد شهد الشارع الشهير للعاصمة الفرنسية ازدحاما شديدا بالسياح خاصة، والذين حضروا لمشاهدة الحفل الذي امتزجت فيه أنغام الموسيقى بألوان الأضواء الساحرة. وتعتبر المناسبة تقليدا لإحياءأعياد الميلاد المسيحية، بحسب جاميه، وهي تتزامن مع قرب تنظيم الألعاب الأولمبية 2024 في هذا البلد.