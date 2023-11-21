شاهد: الآلاف يخرجون إلى شوارع ريو البرازيلية للمشاركة في موكب الفخر

ووسط أجواء خيّم عليها الرقص والغناء، يقول أحد المشاركين في المسيرة: "علينا أن نفهم أنه بغض النظر عن اختلافاتنا، فنحن جميعًا متساوون، ونحن متماثلون، وما يهم هو الاحترام والوحدة".

ووسط أجواء خيّم عليها الرقص والغناء، يقول أحد المشاركين في المسيرة: "علينا أن نفهم أنه بغض النظر عن اختلافاتنا، فنحن جميعًا متساوون، ونحن متماثلون، وما يهم هو الاحترام والوحدة".