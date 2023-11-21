مشاركة في موكب فخر المثليين الثامن والعشرين على طول شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل
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شاهد: الآلاف يخرجون إلى شوارع ريو البرازيلية للمشاركة في موكب الفخر

ووسط أجواء خيّم عليها الرقص والغناء، يقول أحد المشاركين في المسيرة: "علينا أن نفهم أنه بغض النظر عن اختلافاتنا، فنحن جميعًا متساوون، ونحن متماثلون، وما يهم هو الاحترام والوحدة".

ووسط أجواء خيّم عليها الرقص والغناء، يقول أحد المشاركين في المسيرة: "علينا أن نفهم أنه بغض النظر عن اختلافاتنا، فنحن جميعًا متساوون، ونحن متماثلون، وما يهم هو الاحترام والوحدة".

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