شاهد: في واشنطن.. عفو رئاسي للديكين الرومييْن "ليبرتي" و"بل"

جرت العادة أن يعفو الرئيس الأمريكي قبل عيد الشكر عن ديك رومي، كان على الأغلب سيذبح لو لم يحصل على العفو الرئاسي. وتذبح الديوك الرومية في عيد الشكر الذي يحتفل به في الولايات المتحدة الأمريكية في آخر خميس من شهر تشرين الثاني / نوفمبر. وهذه المرة عفى الرئيس جو بايدن عن الديكين "ليبرتي" و"بل".

جرت العادة أن يعفو الرئيس الأمريكي قبل عيد الشكر عن ديك رومي، كان على الأغلب سيذبح لو لم يحصل على العفو الرئاسي. وتذبح الديوك الرومية في عيد الشكر الذي يحتفل به في الولايات المتحدة الأمريكية في آخر خميس من شهر تشرين الثاني / نوفمبر. وهذه المرة عفى الرئيس جو بايدن عن الديكين "ليبرتي" و"بل".