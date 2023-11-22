متنزه تيفولي في كوبنهاغن يفتح أبوابه أمام الزوّار في موسم أعياد الميلاد

على أنغام الموسيقى، فتح هذا المعلم السياحي الذي عمره 180 عاماً، أبوابه لموسم الأعياد، الأحد 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد زُين بمئات من أشجار التنوب وكيلومتر واحد من الأكاليل ونحو مليون مصباح كهربائي. وسيستمر هذا الوضع لمدة أسبوعين.افتتحت تيفولي أبوابها لأول مرة في العام 1843، وهي واحدة من أقدم المتنزهات الترفيهية في العالم.

على أنغام الموسيقى، فتح هذا المعلم السياحي الذي عمره 180 عاماً، أبوابه لموسم الأعياد، الأحد 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد زُين بمئات من أشجار التنوب وكيلومتر واحد من الأكاليل ونحو مليون مصباح كهربائي. وسيستمر هذا الوضع لمدة أسبوعين.افتتحت تيفولي أبوابها لأول مرة في العام 1843، وهي واحدة من أقدم المتنزهات الترفيهية في العالم.