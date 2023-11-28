شاهد: حرب غزة تلحق أضرارا كارثية بالبنية التحتية

عاد آلاف من سكان قطاع غزة لتفقد بقايا منازلهم مستغلين فترة الهدنة المعلنة في القطاع.

وقد وجد سكان حي أبو طعيمة منازلهم أو ما تبقى منها في شرق خان يونس عبارة عن دمار هائل.

وفي بيت لاهيا شمالي القطاع لم يعد هناك سقف فوق الساكنين ولا دور عبادة.