شاهد: سباق قوارب التنين يعود من جديد بمناسبة عيد المياه في كمبوديا

تجمع آلاف المتفرجين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه للاستمتاع بمتابعة السباق التقليدي لقوارب التنين، أبرز فعاليات عيد المياه الذي غاب لسنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

هذه الاحتفالات السنوية التي تستمر ثلاثة أيام أقيمت آخر مرة في العام 2019.

وشارك حوالي ثلاثمئة قارب، مع أفراد طواقمها الذين ارتدوا قمصانًا ملونة متناسقة، في السباق على طول نهر تونلي ساب، مع القصر الملكي في الخلفية، عند نقطة الالتقاء مع نهر ميكونغ.

ويقام مهرجان المياه، وهو أكبر احتفالية تقليدية في البلاد، سنويًا لشكر نهر ميكونغ على تغذيته الأراضي الخصبة في البلاد وتوفيره ثروة سمكية وافرة.