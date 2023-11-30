شاهد: مربو النحل الفرنسيون يتظاهرون في باريس ضد تهاوي الأسعار وإغراق الأسواق بالعسل المستورد

تظاهر العشرات من مربي النحل الفرنسيين في العاصمة باريس تنديدا بما وصفوه المنافسة غير الشريفة التي يواجهونها من مستوردي العسل من خارج البلاد ما أدى إلى تهاوي أسعار العسل المحلي.

وطالب المحتجون حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بإقرار مساعدات عاجلة لهذا القطاع الذي يعاني منذ عدة سنوات.

وتقول الإحصائيات الصادرة عام 2022 إن ثلاثة أرباع العسل المستهلك في فرنسا مصدره الاستيراد. إذ أن الفرنسيين استهلكوا العام الماضي 40 ألف طن من العسل ثلاثون ألفا منها أتت من الخارج. فيما يتراوح الإنتاج الفرنسي من هذه المادة ما بين 12 ألف طن إلى 14 ألفا.