شاهد: عرض أزياء في "حبّ" فلاديمير بوتين

أقام الفنان الروسي أليكسي سيرجينكو عرضا للأزياء في سان بطرس برغ مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين تكريما لسيد الكريملن.

ولم يجد الفنان وسيلة أفضل من طبع صورة أطول الرؤساء الروس بقاء في السلطة على أزياء العارضات الزاهية الألوان والمزينة بالنجوم والتيجان.

وقد استُوحيت تلك الملابس من معرض أقامه أحد أنصار بوتين وهو الرسام الأمريكي أندي وارهول عنوانه "الرئيس ذو قلب طيب".

وقد شهدت مثل هذه المبادرات التي تمجّد في الرئيس الروسي رواجا كبيرا منذ غزو أوكرانيا العام الماضي، حيث لم يعد مؤيدوه يجدون غضاضة في إظهار حبهم وإعجابهم ب"السيد الرئيس". بل أن صاحب عرض الأزياء هذا قال لوكالة فرانس برس إنه واثق من أن الشعب الروسي سيعيد انتخاب بوتين مرات عدة.

ومن المرتقب أن تشهد روسيا انتخابات رئاسية في مارس 2024. ورغم عدم إعلان سيد الكرملين ترشحه بعد فإن المراقبين يرجحون سعيه إلى نيل ولاية جديدة خصوصا بعد التعديل الدستوري الذي يسمح له بالبقاء في السلطة 13 سنة أخرى. هذا إن قُدّر للرئيس المشارف على عقده السبعين أن يعيش حتى ذلك الحين.