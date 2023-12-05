شاهد: عشرات القتلى في فيضانات وانزلاق للتربة شمال تنزانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في شمال تنزانيا إلى 68 قتيلًا الاثنين، حسب ما أفاد مسؤول محلي، فيما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين.

وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت على مدينة كاتيش في شمال تنزانيا الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما.

وقالت المفوضة الإقليمية في منطقة مانيارا في شمال تنزانيا كوين سينديغا "حتى هذا المساء، بلغ عدد الضحايا 68 قتيلاً وعمليات الإنقاذ مستمرة".

وأشاد رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا الاثنين بالضحايا خلال مراسم أقيمت في كاتيش لتسليم رفاتهم إلى أسرهم.

وقال "نعتقد أننا سننتشل مزيدا من الجثث"، مضيفًا أن 116 شخصًا أصيبوا بجروح.

ودفعت الكارثة بالرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن إلى قطع زيارتها لدبي حيث حضرت اجتماعات مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28".