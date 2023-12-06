شاهد: نشطاء يطالبون بوضع حد للوقود الأحفوري في كوب28

احتج نشطاء على هامش فعاليات مؤتمر المناخ Cop28 في دبي اليوم الثلاثاء، على تمثيل قطاع النفط والغاز والفحم في القمة وطالبوا بوضع حد لاستخدام الوقود الأحفوري، السبب الرئيسي في تغير المناخ.

لكن البلدان المشاركة في القمة، لا تزال منقسمة حول الدور الذي يجب أن يلعبه الوقود الأحفوري في المستقبل. ودرست إمكانية استخدام تكنولوجيا من أجل التقاط‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الانبعاثات واحتجازها‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬بدلا من إنهاء استخدام هذا الوقود.

لذلك دعا عشرات النشطاء إلى "العدل المناخي" وحملوا لافتات مكتوب عليها "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، أوقفوا إذكاء الحريق". وقالوا إنهم يشعرون بأنهم مقيدون وعلّقوا على عدم وجود أي تمثيل شعبي أو من المجتمع المدني المحلي.

وكان المؤتمر قد أثار احتجاجات حاشدة في نسخ سابقة، بما في ذلك كوب 26 عام 2021 في غلاسكو وكوب 21 عام 2015 في باريس، إلا أن الاحتجاجات لم تجد مساحة للانطلاق هذا العام في ظل القيود التي تفرضها الإمارات المستضيفة للمؤتمر.