شاهد: تنديداً بالانبعاثات السامة.. نشطاء منظمة "غرينبيس" في روما يتسلقون مبنى شركة إيني للنفط

تسلق ناشطون في منظمة "غرينبيس"، المقر الرئيسي لشركة الطاقة العملاقة "إيني" صباح الثلاثاء، للتنديد بالوفيات المبكرة المرتبطة بانبعاثات الغازات الدفيئة.

وتتهم منظمة غرينبيس الناشطة في مجال حماية البيئة شركات النفط والغاز الأوروبية الكبرى بأنها لم تفعل شيئا للانتقال نحو الطاقة لنظيفة، لافتة إلى أن هذه الشركات "تتظاهر فقط" بالعمل على تحقيق التزاماتها المناخية.

واعتبرت المنظمة أن إنتاج شركات النفط الكبرى للطاقة من الرياح والطاقة الشمسية لا يزال منخفضاً جداً، خلافاً لما يعتقده الرأي العام.

وكانت غرينبيس في هولندا قد أصدرت دراسة بحثية خلال مؤتمر كوب28، تؤكد أن الانبعاثات الصادرة عن تسع شركات نفط وغاز أوروبية كبرى خلال سنة واحدة يمكن أن تتسبب في 360 ألف حالة وفاة مبكرة بفعل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

وفقًا للتقرير، من المحتمل أن تتسبب شركة إيني في 27000 حالة وفاة مبكرة بسبب موجات الحر والبرد الشديدين.