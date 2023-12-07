شاهد: فوضى عارمة دخان وقتال بالكراسي في جلسة للبرلمان الألباني

قامت المعارضة الألبانية بالاحتجاج بالمشاعل والكراسي والضوضاء، خلال جلسة إقرار البرلمان الميزانية السنوية لعام 2024 يوم الخميس. وعطلت المعارضة جلسات البرلمان لعدة أشهر، قائلة إن الحزب الاشتراكي اليساري لا يسمح لها بتشكيل لجان تحقيق للتحقيق بقضايا فساد حكومي.

قامت المعارضة الألبانية بالاحتجاج بالمشاعل والكراسي والضوضاء، خلال جلسة إقرار البرلمان الميزانية السنوية لعام 2024 يوم الخميس. وعطلت المعارضة جلسات البرلمان لعدة أشهر، قائلة إن الحزب الاشتراكي اليساري لا يسمح لها بتشكيل لجان تحقيق للتحقيق بقضايا فساد حكومي.