شاهد: الرئيس الروسي في أبو ظبي بهدف مناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي الأربعاء، في المحطة الأولى من زيارة تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وموضوع النفط.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي الأربعاء، في المحطة الأولى من زيارة تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وموضوع النفط.