قتل أكثر من مائة شخص في الفيضانات التي شهدتها الصومال والتي نجمت عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ حوالى ثلاثة أسابيع.

وتعرضت أجزاء كبيرة من منطقة شرق أفريقيا لأمطار غزيرة وفيضانات مميتة في الآونة الأخيرة حيث لقي المئات حتفهم في جميع أنحاء المنطقة ونزح الملايين منذ بدء هطول الأمطار في أواخر أكتوبر-تشرين الأول. وفي الصومال، وصل انعدام الأمن الغذائي إلى أسوأ مستوياته منذ عقد من الزمان بسبب الفيضانات، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر التي تأثرت سابقًا بأطول موجة جفاف في البلاد.

وسبق وأن أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن الفيضانات الشديدة في شرق أفريقيا تهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة تعاني بالفعل من مستويات مرتفعة من الجوع.